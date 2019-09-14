Позиція України на газових переговорах не зміниться з новою командою, – Качка
Делегація наразі формується і буде затверджена рішенням уряду
Нова владна команда готова до наступного раунду тристоронніх газових перемовин між Україною, Росією та ЄС щодо транзиту російського газу територією України, і дотримуватиметься раніше заявленої української позиції.
Про це у коментарі Укрінформу в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі YES заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства торговий представник України Тарас Качка.
«Україна завжди готувалася і готова. Всі модальності нова команда зберігає, спадковість дуже гарна. Карта переговорної позиції дуже деталізована і добре прорахована», – сказав Качка.
На запитання, хто представлятиме Україну на тристоронніх газових перемовинах, він відповів, що делегація наразі формується і буде затверджена рішенням уряду. «Лідирує Міністерство енергетики, я допомагаю формувати», – поінформував Качка.
Нагадаємо, Гончарук пояснив, в який спосіб він збирається досягти «найшвидших темпів зростання економіки».
Як повідомлялося, українська влада нині розглядає можливість проєкту з об’єднання водних шляхів від Чорного до Балтійського моря.