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    YES-2019

    Позиція України на газових переговорах не зміниться з новою командою, – Качка

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    Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства торговий представник України Тарас Качка - Позиція України на газових переговорах не зміниться з новою командою, – Качка
    Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства торговий представник України Тарас Качка

    Делегація наразі формується і буде затверджена рішенням уряду

    Нова владна команда готова до наступного раунду тристоронніх газових перемовин між Україною, Росією та ЄС щодо транзиту російського газу територією України, і дотримуватиметься раніше заявленої української позиції.

    Про це у коментарі Укрінформу в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі YES заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства торговий представник України Тарас Качка.

    «Україна завжди готувалася і готова. Всі модальності нова команда зберігає, спадковість дуже гарна. Карта переговорної позиції дуже деталізована і добре прорахована», – сказав Качка.

    На запитання, хто представлятиме Україну на тристоронніх газових перемовинах, він відповів, що делегація наразі формується і буде затверджена рішенням уряду. «Лідирує Міністерство енергетики, я допомагаю формувати», – поінформував Качка.

    XVI щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES) «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі» проходить у Києві з 12 по 14 вересня. На конференцію, організовану міжнародним форумом YES у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука, зібралися понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів і експертів з 26 країн, які обговорюють глобальні виклики майбутнього, а також політичну ситуацію і її значення для Європи та України.

    Нагадаємо, Гончарук пояснив, в який спосіб він збирається досягти «найшвидших темпів зростання економіки».

    Як повідомлялося, українська влада нині розглядає можливість проєкту з об’єднання водних шляхів від Чорного до Балтійського моря

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