Позиція України на газових переговорах не зміниться з новою командою, – Качка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства торговий представник України Тарас Качка

Делегація наразі формується і буде затверджена рішенням уряду

Нова владна команда готова до наступного раунду тристоронніх газових перемовин між Україною, Росією та ЄС щодо транзиту російського газу територією України, і дотримуватиметься раніше заявленої української позиції.

Про це у коментарі Укрінформу в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі YES заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства торговий представник України Тарас Качка.

«Україна завжди готувалася і готова. Всі модальності нова команда зберігає, спадковість дуже гарна. Карта переговорної позиції дуже деталізована і добре прорахована», – сказав Качка.

На запитання, хто представлятиме Україну на тристоронніх газових перемовинах, він відповів, що делегація наразі формується і буде затверджена рішенням уряду. «Лідирує Міністерство енергетики, я допомагаю формувати», – поінформував Качка.

XVI щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES) «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі» проходить у Києві з 12 по 14 вересня. На конференцію, організовану міжнародним форумом YES у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука, зібралися понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів і експертів з 26 країн, які обговорюють глобальні виклики майбутнього, а також політичну ситуацію і її значення для Європи та України.

Нагадаємо, Гончарук пояснив, в який спосіб він збирається досягти «найшвидших темпів зростання економіки».

Як повідомлялося, українська влада нині розглядає можливість проєкту з об’єднання водних шляхів від Чорного до Балтійського моря.