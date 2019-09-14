Україна хоче об’єднати водні шляхи від Чорного до Балтійського моря, – Гончарук



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Фото Укрінформ

Водночас Гончарук закликав співвітчизників зняти «рожеві окуляри»

Українська влада нині розглядає можливість проєкту з об’єднання водних шляхів від Чорного до Балтійського моря.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав у ході щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі», яка проходить 12-14 вересня у Києві, повідомляє Укрінформ.

«У нас також є пару дуже амбітних інфраструктурних проєктів, про які ми вже починаємо говорити. Нам потрібно спробувати поєднати водним шляхом, наприклад, Балтійське й Чорне море. Це абсолютно реально. Є сорок водних шляхів, про які потрібно домовитися з Білоруссю й з Польщею. Для цього нам треба вибудовувати конструктивні відносини. І ми вже почали це робити», – сказав Гончарук.

За його словами, уряд готовий вийти за ті рамки, у яких країна перебувала раніше, та спробувати подивитися у бік нових можливостей, які дозволяють Україні стати сильнішою.

Водночас Гончарук закликав співвітчизників зняти «рожеві окуляри».

«Нам як країні треба відійти від романтичних уявлень про світ, про те що хтось буде на шкоду собі захищати наші кордони, ставати на горло своїм інтересам. Нам потрібно тверезо дивитися на світ. Кожна країна буде передусім захищати свій бізнес, своїх інвесторів, своїх громадян, свої кордони. Ми маємо робити так само. І усвідомлюючи це маємо будувати свої плани», – підкреслив глава уряду.

XVI щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES) «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі» проходить у Києві з 12 по 14 вересня. На конференцію, організовану міжнародним форумом YES у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука, зібралися понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів і експертів з 26 країн, які обговорюють глобальні виклики майбутнього, а також політичну ситуацію і її значення для Європи та України.

Нагадаємо, Гончарук пояснив, в який спосіб він збирається досягти «найшвидших темпів зростання економіки».